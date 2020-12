"Permettez-nous de rouvrir" demande Laurent Dréano le directeur de la Maison de la Culture d'Amiens

"Nous ne sommes pas des lieux de propagation du virus, nous l'avons prouvé en septembre et en octobre et nous devons ce service aux habitants, au public et aux artistes aussi, et c'est même l'occasion de retrouver du sensible et je crois que nous en avons besoin " précise Laurent Dréano, le directeur de la maison de la culture d'Amiens.

Les montagnes russes émotionnelles

"Permettez-nous de rouvrir dans les meilleurs conditions" demande Laurent Dréano. Si on ne peut pas le faire on continuera de travailler avec les artistes et de mener des projets à distance sur les réseaux sociaux. Il faut quand même garder le lien, on trouvera des trésors d'invention, mais ça ne remplace pas de pouvoir se retrouver".

L'interview de Laurent Dréano, le directeur de la maison de la culture d'Amiens Copier

On a besoin d'une vraie perspective, pour passer aussi des films à la salle Orson Welles. Si ce n'est pas le 15 décembre ce sera plus tard, mais on espère vraiment que ça se fera et on s'adaptera."