Maison de Pierre Loti : rénover sans dénaturer pour ouvrir à l'été 2023

Les rénovations dans la maison de Pierre loti à Rochefort avancent. La maison est fermée depuis 2012. La municipalité a dévoilé ce mardi 20 avril la copie d'une couverture d'un catafalque, un faux tombeau, dans la mosquée de l'écrivain. La tenture originale est trop abîmée pour être restaurée. Comme pour toute la maison, l'objectif est de rénover et protéger ce patrimoine sans le dénaturer.

A gauche, la couverture originale, à droite la copie tout juste terminée. © Radio France - Thibault Lecoq

Cette copie a couté 50 000 €. C'est la caisse régionale du Crédit agricole qui l'a financée. Pour le maire Hervé Blanché, c'est important d'intégrer des entreprises privées dans le mécénat autour de cette restauration. _"Le budget est très important, c'est plus de 10 milions d'euros. La région est impliquée, le département, la ville et l'état. Mais on a besoin d'apport supplémentaire et d'_avoir un volet privé en complémentarité des aides publics", explique l'élu.

Une copie par une entreprise locale

C'est l'entreprise rochefortaise Bégonia d'or qui a fait cette couverture. Il a fallu retrouver le tissu et des fils d'argent. C'est l'un des derniers ateliers qui fait de la broderie au fil métallique. Sylvie Deschamps a travaillé pendant plus d'un an pour faire cette copie, sur un grand métier à tisser grand de trois mètres. La faire travailler, c'est sauvegarder un savoir-faire local.

Ne pas dénaturer

Pour Claude Stefani, le conservatoire des musées de Rochefort, la copie de cette couverture est à l'image de la restauration de la maison de Pierre Loti. "Il faut, à la fois, restaurer, rénover, mais en n'allant pas trop loin pour qu'on n'ait pas quelque chose qui soit en désaccord avec ce que la maison était et ce que Loti avait voulu", assure le conservateur. Pourtant, il faut transformer cette maison du XIXe siècle en véritable musée qui peut conserver des objets anciens, parfois abîmés. L'extérieur est quasiment terminé, mais il y a encore tout l'intérieur à rénover, autant le battit que le mobilier. L'objectif annoncé est d'ouvrir au public le 10 juin 2023.