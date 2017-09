Maison rouge, le musée des vallées Cévenoles ouvre pour les journées du patrimoine

Maison rouge, le musée des Vallées Cévenoles, à Saint-Jean-du-Gard, ouvrira à l'occasion des journées du patrimoine. Les habitants de la vallée borgne pourront découvrir le nouvel écrin qui abrite 10.000 pièces. Un musée de société structurant pour l'ensemble du territoire d'Alès Agglomération.

Les journées du patrimoine dans le Gard. Et cette pré-ouverture de Maison rouge, le Musée des Vallées Cévenoles, à Saint-Jean-du-Gard. Les habitants des environs mais aussi tout les Gardois attachés au patrimoine Cévenol pourront découvrir gratuitement près de 10 000 pièces exposées dans deux bâtisses (3 300 m2 au total). Une ancienne filature, la dernière de France a fermer ses portes en 1965. Une pré-ouverture partielle avant la grande ouverture de maison rouge pour avril 2018.

Des objets qui témoignent - simplement - de l'intelligence des Cévenols.

Marion Lyonnais, scénographe Fakestorybird Vers-Pont-du-Gard.

Daniel Travier, président des amis de la vallée borgne et surtout collecteur hors pair. Il est l'inventeur du musée. Pendant plus de 50 ans, il a rassemblé des objets, écoutés les histoires d’ici et rassemblé la vie en Cévennes.

Maison rouge, le nouveau Musée des vallées Cévenoles, un équipement culturel qui complète l'offre fournie autour de Saint-Jean-du-Gard.

11 millions d'euros, un financementcroisé. Maison rouge voulu et porté de bout en bout par Alès Agglo. Pas moins de quinze années avant cette préouverurre pour les journées du patrimoine.

Carole Hyza, Conservateur des musées d'Alès agglomération.

Un batiment exceptionnel. © Radio France - Ludovic Labastrou

Vestige d'une filature, la dernière de France à fermer ses portes en 1965. © Radio France - Ludovic Labastrou

La traction animale en Cévennes. © Radio France - Ludovic Labastrou