Maître Gims et Tryo à Laval, du théâtre sous vos fenêtres : les moments forts de la culture en Mayenne en 2021

Maitre Gims pour l'inauguration de l'Espace Mayenne, Tryo en concert pour les 40 ans de France Bleu Mayenne, en 2021, la culture a redemarré dans notre département après des mois de silence liés à la pandémie de Covid-19. France Bleu Mayenne vous fait revivre les moments forts. Florilège.

Des pièces de théâtre sous votre balcon

L'année 2021 a commencé par un silence assourdissant de la culture, théâtres, cinémas, musées et salles de concert fermés. Une situation inédite qui a poussé les artistes mayennais à la créativité. Ainsi en janvier et février, le Théâtre du Tiroir à Laval a décidé de proposer des "spectacles pandémiques" à la demande. Vous les appeliez et les comédiens des pièces directement sous vos balcons ou vos fenêtres.

Après le 19 mai, cinémas, théâtres, musées, ont peu à peu rouvert, avec masques puis pass sanitaire. Des contraintes qui ont pesé sur les événements qui ont réussi à se maintenir. Le festival Les Nuits de la Mayenne a dû faire face cette année à une baisse de fréquentation due à la météo pluvieuse et à la mise en place du pass sanitaire : 3.300 spectateurs ont été accueillis du 19 juillet au 12 août, soit 30 à 40 % de moins qu'en 2019.

Maître Gims et Tryo à l'Espace Mayenne

Il fallait bien un maître pour inaugurer l'Espace Mayenne, le complexe flambant neuf de Laval, et c'est le rappeur Gims qui nous en a fait l'honneur le 18 septembre dernier. Le chanteur, visiblement ému de retrouver la scène, s'est produit devant 3.800 spectateurs.

Enfin, cet événement nous est particulièrement cher à France Bleu Mayenne, le 28 octobre dernier, le mythique groupe Tryo s'est produit spécialement pour les 40 ans de la radio.

