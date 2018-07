L'Aquatropic ? Sa seconde famille. Depuis quinze ans, Cindy surveille les bassins de la seule piscine découverte de Nîmes. Malgré les années, son métier lui plaît toujours autant :

Quand je vois un enfant qui arrive à la piscine et qui a peur de l'eau, et que je le vois repartir avec un grand sourire, je me dis : c'est pour ça que je le fais.