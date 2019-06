Mâlain : derniers préparatifs avant la Foire des sorcières

Mâlain s'apprête à accueillir plus de 25 000 personnes pour la Foire des sorcières les 8 et 9 juin. Pour ce village de 800 habitants il y a du pain sur la planche quelques jours avant le début de l'événement.

Mâlain, France

Si l'ambiance à Mâlain est calme en pleine journée, les rues s'animent quand vient le soir et que les habitants rentrent du travail. Il faut dire que pour accueillir plus de 25 000 personnes ce weekend, les bénévoles de douzième édition de la Foire des sorcières doivent encore s'activer un peu. Voici quelques ingrédients magiques indispensables pour une Foire des sorcières réussie.

Huile de coude

Pour décorer le village, installer des toilettes sèches dans les champs, construire les scènes et les stands de buvette ou encore faire la signalisation, une cinquantaine de personnes ont commencé à travailler depuis un peu plus d'un mois. Dernière ligne droite, il faut maintenant tout installer. A deux jours de l'événement, Anne doit encore faire du rangement chez elle : "je reçois 25 personnes à la maison ce weekend, entre la famille et les artistes, alors il faut encore que je fasse les lits et que je prépare à manger."

Les installations ont commencé à sortir de terre dans le village © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Générosité

En plus du travail des 300 bénévoles qui seront mobilisés ce weekend, Josette tient à saluer "les petits entrepreneurs du village sans qui cette fête n'aurait probablement pas lieu. Les charpentiers, les électriciens, les maçons, ils donnent de leur temps, ils prêtent leurs véhicule et leur personnel."

Créativité

Pas de Foire des sorcières sans décorations sur les maisons et sans costumes. Si certains passent des semaines à créer leurs vêtements, d'autres préfèrent en louer, quand les voisins vont recycler ceux de l'an dernier.

Josette apporte une touche finale à son costume © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Météo

Le seul ingrédient sur lequel les habitants ne peuvent pas agir, c'est la météo. L'idéal, c'est un weekend sans pluie mais sans grosse chaleur non plus. Lors de la précédente édition, les festivaliers s'étaient retrouvés sous des trombes d'eau le samedi. Josette, qui habite juste à côté d'un des sites de la Foire avait ouvert les portes de sa maison et se souvient en riant : "je n'avais plus une seule serviette éponge sèche dans toute la maison. Mais bon on s'organise !"