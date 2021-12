Malemort accueillera les stars des années 80 pour son premier festival l'été prochain

Les années 80 vont faire danser Malemort. La commune corrézienne lance son festival. Le premier "Festi'Malemort" aura lieu les 8 et 9 Juillet prochain. Avec le 8 le Collectif Métissé et le lendemain la tournée Totalement 80.

Mais si vous les connaissez : Lio, Patrick Hernandez, Gold, Bibie ou encore Ottawan. Ce sont les gloires des années 80 que Malemort accueillera pour son premier festival "Festi'Malemort" les 8 et 9 juillet. La première soirée aura à l'affiche le Collectif Métissé et le lendemain la seconde sera dédiée à la tournée Totalement 80 qui succède à celle des Stars 80, qui a enflammé encore récemment les Zénith de France.

Un festival populaire

Un festival qui se veut populaire tourné vers la fête dans la veine du "Festi'barbecue" , grand succès à Malemort, explique le maire de Malemort, Laurent Darthou. "Nous on croit à la musique populaire, on croit à des choses festives". Et il ajoute : _"_aujourd'hui les gens ont besoin de choses populaires, ont besoin d'un barbecue, de venir danser sur les chansons de Lio ou de Patrick Hernandez. Oui c'est populaire ! oui c'est festif ! oui je l'assume!".

7000 places

Populaire jusqu'au prix des places. La première soirée est à 10 euros, 20 euros pour la seconde. Et 25 pour les deux. "Pour que la culture et la fête soient à la portée de tout le monde, je pense qu'il est important de garder les pieds sur terre" précise Laurent Darthou. 7000 places sont en vente pour chacune des deux soirées, directement sur le site internet de la ville ou dans les circuits habituels.