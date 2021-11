Malemort s'offre un nouveau sapin de Noël géant

Laurent Darthou a réceptionné ce midi le nouveau sapin de Noël géant de sa commune, Malemort. L'an dernier, il avait fait la Une des quotidiens nationaux en récupérant l'arbre de Bordeaux, qui n'avait finalement pas été installé. le nouveau maire de la ville s'y était opposé pour des raisons écologiques.

Nous avons mis en place une vraie tradition à Malemort. Et cette année, on continue

Un arbre financé sur les indemnités des élus

Le sapin mesure 18 mètres de haut, contre 19 l'an dernier. Il coûte 2 000 euros selon le maire UDI, soit 4 000 euros de moins qu'en 2020. 500 euros pour l'arbre et 1500 euros de transport et de décoration. "Nous l'avons directement acheté à un agriculteur, et il a été payé par les indemnités des élus", précise Laurent Darthou. Installé sur la place de la marie, il sera décoré durant trois jours, puis illuminé à partir du 1er décembre.

Le maire refuse d'y voir une compétition pour le plus beau sapin de France. "Je crois qu'il n'y a pas de concours à avoir entre les uns et les autres.

Nous voulons perpétuer les traditions, les valeurs de Noël, ce sont des choses qui nous sont chères au cœur

Le sapin dit "de Bordeaux" a été transformé en banc, et sera installé devant le sapin actuel, avant que celui-ci ne connaisse la même destinée. "Dorénavant nous aurons le grand sapin de Malemort et j'espère que Bordeaux ne va pas nous le piquer", conclut l'élu.