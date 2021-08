Malestroit : seulement 6.500 visiteurs au Pont-du-Rock, l'avenir du festival en danger

"Si on veut faire un festival l'année prochaine, il faut que l'on soit aidé", alerte Jean-Paul Dubois, le co-président du Pont du Rock. Cette année, le festival qui se déroulait à Malestroit (Morbihan) du 29 juillet au 1 août avait changé de visage pour s'adapter aux contraintes sanitaires. Quatre soirées de concerts au lieu de deux et tout de même des têtes d'affiche: Yseult, Asaf Avidan, Last Train, Alain Souchon, Hervé ou encore Feu Chaterton! Mais tout ces artistes réunis n'ont pas suffit à rassembler beaucoup de visiteurs.

Alors que la jauge sanitaire imposait un nombre maximum de 5.000 visiteurs par jour, les organisateurs ont enregistré 6.500 visiteurs pour les quatre soirées. "On attendait plus de festivaliers mais avec le pass sanitaire, cela a cassé notre mouvement des réservations dès le premier jour" affirme Jean-Paul Dubois. Il estime être "à peu près dans les mêmes jauge que les autres festivals, c'est à dire 50% de festivaliers en moins que prévu."

Une situation financière qui met le festival en danger

Jean-Paul Dubois s'attend à un moment "particulièrement difficile". Si les festivaliers, les musiciens, les techniciens étaient "très contents" d'être là, cela ne suffit pas à assurer une édition l'année prochaine. "Nous en serons incapable de le faire financièrement si nous ne sommes pas aidés", prévient Jean-Paul Dubois. "Il faut nous laisser quelques jours pour analyser tout cela, faire les comptes, voir notre banquier, voir avec les autorités, l'Etat pour savoir comment on peut s'en sortir. J'espère bien que ceux qui ont fait l'effort de maintenir un événement seront récompensés. Nous sommes au même titre qu'une entreprise, c'est la même chose!" ajoute le co-président.

Malgré les difficultés, les organisateurs ont bien la volonté de tout faire pour sauver le Pont du Rock. "L'intention est de pouvoir refaire un festival l'année prochaine", conclut Jean-Paul Dubois.