Malgré la crise sanitaire, la tuilerie de Pouligny a fait le plein de touristes cet été

Le covid-19 a finalement eu quelques bons côtés. La Creuse a rarement attiré autant de visiteurs que cet été 2020 et certains sites touristiques en ont bien profité. C'est le cas notamment de la tuilerie de Pouligny. Cet écomusé basé à Chéniers, dans le nord du département vous propose de découvrir des métiers et des techniques oubliés, pour fabriquer les tuiles, les briques et les poteries. La fréquentation de cet été n'a rien à envier à celle de l'an dernier.

50 visiteurs par jour

" Curieusement cet été s'est plutôt bien passé", reconnait Brigitte Riberolle, chargée de mission à la tuilerie de Pouligny. "Dès le pont du 14 juillet, qui a été le grand coup de démarrage, nous avons reçu beaucoup de visiteurs. Une cinquantaine par jour".

Suite à la crise sanitaire, la tuilerie de Pouligny a dû annuler deux événements phares, qui drainent du public traditionnellement : le marché des potiers et la fête des vieux métiers. "Pour nous ces annulations sont des handicaps et pourtant, je pense que le grand nombre de visiteurs a compensé", explique Brigitte Riberolle.

L'écomusée espère terminer cette saison en beauté, en attirant beaucoup de visiteurs lors des journées du patrimoine, le weekend du 19 et 20 septembre. Des visites de la tuilerie et des ateliers de poterie / tournage seront organisés.

Une cuisson de poterie au four à bois, la première de l'année 2020

Depuis la rentrée de septembre, le nombre de visiteurs s'est fortement réduit. L'écomusée est en train de préparer les journées du patrimoine et une cuisson au bois vient d'être réalisée afin de cuire environ 300 pièces de poteries, réalisées par Pascal Deschamps, le potier de la tuilerie de Pouligny.

Les 300 pièces de poterie avant l'enfournement - Pascal Deschamp

Habituellement, les fours à bois de la tuilerie de Pouligny fonctionnent plusieurs fois par an, pour cuire les créations de différents potiers de la région. Mais cette année, avec la crise sanitaire, ces cuissons au bois ont été mises entre parenthèses. La cuisson qui a commencé ce lundi 7 septembre est donc la première de l'année 2020.

Les poteries à l'intérieur du four - Pascal Deschamps

Ce four à bois est une grande construction en brique. A travers une petite lucarne, on peut apercevoir les pots et les assiettes en grès, éclairés par les flammes rougeoyantes. Après quelques heures de cuisson, le four atteint déjà 450°. Il faudra au moins 24h, pour que tous les objets soient cuits.

L'entrée du four à bois est fermée avec des briques et recouverte de torchis, pour rendre le four hermétique © Radio France - Camille André

Ces cuissons sont toujours de petits événements : " les pièces vont être finalisées. Si la cuisson se passe bien et que les pots sont jolis, c'est l'aboutissement de plusieurs semaines de travail", explique Pascal Deschamps.

De nos jours, les fours électriques ou au gaz existent, pour faire cuire les poteries, mais Pascal Deschamps a une préférence pour ce procédé artisanal : "Je trouve que ça fait des pots qui vivent, qui ont une âme. Si vous faites une cuisson électrique ou au gaz, la cuisson sera homogène, vous aurez la même couleur partout. Alors qu'avec une cuisson au bois vous aurez plein d'effets différents. La flamme fait des effets, et suivant l'emplacement dans le four, si vous placez l'objet dans un endroit plus froid ou plus chaud, vous aurez encore plein de variations".

Parmi ces 300 poteries, certaines sont des expérimentations. Pascal Deschamps teste de nouvelles couleurs notamment. Le reste des créations sera exposé pendant les journées du patrimoine ou servira à réapprovisionner certains points de vente.