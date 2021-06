Malgré la crise sanitaire, les Traversées Tatihou invitent au voyage

Des terres irlandaises à la Sibérie, de l'Espagne à la Centrafrique : le festival Les Traversées Tatihou a présenté sa programmation ce lundi 7 juin. Ce sera la 27e édition de cet événement estival consacré aux musiques du large dans le Val de Saire et porté par le conseil départemental de la Manche.

Au programme, 17 artistes ou groupes, 24 concerts et fanfares, des projections de documentaires, des performances de danse et des rencontres à la médiathèque.

Le format est réduit cette année : il n'y aura ni village, ni chapiteau sur le quai à Saint-Vaast-la-Hougue. En revanche, il y aura bien des concerts sous chapiteau sur l'île et de nombreux concerts en extérieur.

Il n'y aura pas besoin de pass sanitaire pour accéder aux concerts. "Nous resterons sous la barre des 1000 personnes, même si la législation évoluait d'ici là et augmentait les jauges. Nous avons choisi de faire beaucoup de choses en extérieur" explique Laurence Loyer-Camebourg, directrice de la délégation culture au Département de la Manche.

Des concerts-promenades seront organisés sur l'île et dans des nouveaux endroits, au pied de la Tour Vauban par exemple. Des fanfares animeront également la nouvelle voie cyclable qui mène au fort de la Hougue.

Le "Tatihou Tour" s'étend : plusieurs concerts sont prévus également dans les communes alentours, à la halle aux grains de Quettehou, au chateau de Carneville ou encore dans des jardins au Vicel.

La programmation sera, cette année encore, très éclectique, de Sharon Shannon, grand nom de la musique traditionnelle irlandaise, à Olena Uutai, chamane venue de Sibérie, en passant par des chanteuses Sahariennes ou les polyphonies des pygmées de Centrafrique.

Cette programmation de musiques de monde a été, vu la crise sanitaire, assez compliquée à mettre en place, confie Laurence Loyer-Camebourg :

Il a fallu prendre des paris, au fur et à mesure des annonces gouvernementales. C'est ce que nous avons fait et c'est pour ça qu'on va avoir des musiciens qui viennent d'Irlande, d'Espagne, de Sibérie, d'un peu partout. On avait, en revanche, un projet avec des Américains, mais on a dû y renoncer.