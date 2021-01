Malgré la fermeture des salles de spectacle, le festival Circonova y croit encore

Le festival Circonova, le plus grand festival de cirque en Bretagne, devait commencer ce mercredi jusqu'au 4 février. Ca ne sera pas le cas à cause de la fermeture des salles de spectacle. Pour autant, les organisateurs croient encore à la bonne tenue de la suite du programme.

Le plus grand festival de cirque breton devait commencer ce mercredi 6 janvier et durer jusqu'au 4 février à Quimper, Pluguffan, Briec, Pont-l'Abbé, Fouesnant et Penmarc'h. Mais les salles de spectacle n'ont toujours pas l'autorisation d'ouvrir. La direction du festival le déplore mais elle maintient les représentations à partir du 12 janvier. Elle se tient prête à accueillir le public dès cette date, dans la mesure où les salles auraient rouvert. Malheureusement, les spectacles gratuits du week-end du 9 et 10 sont annulés même si les réservations étaient complètes.

Aucun horaire sur la brochure pour s'adapter

"On verra les mesures qui s'appliquent, au niveau géographique, au niveau du calendrier au niveau des horaires. C'est pour ça que la brochure ne comporte aucun horaire, pour que l'on puisse s'adapter", explique Vincent Leandri, le directeur du Théâtre de Cornouaille. Il compte également sur les spectacles de février pour que le festival existe.

ECOUTEZ - Vincent Leandri, le directeur du Théâtre de Cornouaille Copier

La billetterie est toujours ouverte au public, dans le respect des normes Covid. "Pour nous, sur une recette qui s'élève normalement à 100 000 euros, nous ne misons que sur 50 000 euros cette année", déplore le directeur du théâtre. Pour autant, ce qui le désole vraiment, "c'est l'annulation d'un spectacle. Pour les artistes, c'est un choc, un traumatisme. D'autant plus qu'un spectacle prend quelques fois plus de deux ans à être monté. Je souhaite que le plus grand nombre de spectacles puissent être joués très prochainement."