Les 35 chalets affichent complets pour toutes les vacances de février. Malgré une météo capricieuse et un enneigement limité, les clients et les professionnels ont tout de même le sourire. Entre la luge, les raquettes et les batailles de boules de neige, il y en a pour tous les goûts.

Forêt d'Irati, Larrau, France

Les pistes de ski de fond sont fermées, pas assez de neige, même si en ce samedi, les flocons tombent doucement sur Iraty. Un paysage féérique, qui en a attiré plus d'un. Le parking affiche complet.

Sur les pistes, c'est la fête des enfants, comme Lou 5 ans : "on va faire des bonhommes de neige, des igloos et de la luge" explique la petite fille avec des étoiles dans les yeux. C'est l'éclate aussi pour ses cousines, qui nous attaquent à coups de boules de neige... La famille vient plusieurs fois par an. Mais cette fois, Violaine, la maman, a eu du mal à se garer : "personnellement, c'est la première fois que je vois autant de monde", explique la mère de famille venue de Saint-Palais pour la journée. 80% des réservations des chalets sont effectuées par des personnes résidant dans les Pyrénées Atlantiques, les Landes ou la Gironde.

Le parking affiche complet. Il a fallu se garer le long de la route. © Radio France - Théo Hetsch

Les 260 lits affichent complet

La salle hors-sac est d'ailleurs pleine. Michel et sa famille de Tarnos se restaurent en regardant les jeux olympiques. Entre les tables, la directrice des chalets d'Iraty, Josy Arrossagaray, ne chôme pas : "vu l'affluence, on a ouvert une deuxième salle de pique-nique" explique-t-elle. Elle me montre son registre de réservation. Les 260 lits affichent complet ces vacances.

"on a réalisé 3 000 nuitées de plus que l'an dernier" explique Josy Arrossagaray, la directrice © Radio France - Théo Hetsch

"Tous les week-end de février sont complets, montre-t-elle en suivant du doigt les cases grisées du registre, de même en mars, la plupart des chalets sont aussi réservés à l'avance". En tout, en 2017, les chalets d'Iraty comptent 57 000 nuitées, des chiffres en hausse : "on a réalisé 3 000 nuitées de plus que l'an dernier" explique Josy Arrossagaray. Cela permet à la station d'embaucher treize personnes à l'année, et une vingtaine de saisonniers.

Un magasin de produits locaux et une aire de camping-car d'ici la fin de l'année

La piste de luge a fait le plein malgré le temps maussade. © Radio France - Théo Hetsch

Des résultats en hausse, après un audit réalisé en 2012. Depuis, la station est repartie du bon pied, des investissements importants ont été réalisés, notamment pour construire un grand bâtiment d'accueil, sorti de terre il y a quatre ans. Seize des 35 chalets ont aussi été rénovés. Et la commission syndicale du Pays de Soule ne compte pas s'arrêter là, de nombreux projets sont attendus d'ici la fin de l'année : un magasin de produits locaux, un emplacement pour camping-car ou encore l'agrandissement du camping.

Et avis aux amateurs, la neige est attendue à nouveau sur Iraty ce mercredi !