Rouen, France

Les portes devaient ouvrir à 20 heures, mais une heure plus tôt, les premiers spectateurs pénétraient déjà dans la salle. Peut-être les organisateurs du concert voulaient-ils éviter tout problème.

A l'entrée du 106, sur les quais de Seine de Rouen, deux voitures de police, mais pas d'incident, ni de manifestation samedi soir, pour le concert de Bertrand Cantat.

La justice a parlé

"On a pris nos billets depuis le mois de décembre, précise Laurent, venu de Bernay avec son frère. C'est notre cadeau de Noël." Tous les deux sont fans de la première heures, "depuis le premier album de Noir Désir, en 1987."

Alors certes, leur idole a tué sa compagne - Marie Trintignant, il y a quinze ans - mais impossible pour eux de louper cet événement. "La justice a parlé, reprend Laurent. Il ne faut pas occulter ce qu'il s'est passé, mais il faut aussi continuer à vivre".

"On n'oblige personne à venir le voir"

"Il n'a pas d'excuse, il a fauté clairement, renchérit Stéphane, un Rouennais de 50 ans. Mais personne ne dort tranquille après avoir tué quelqu'un. Il y a des accidents de la route et on n'empêche pas les gens de continuer à conduire."

Pour ce musicos, Cantat c'est le fleuron du rock français. Même son de cloche pour Marlène, venue de la Manche avec mari et enfants. _"_On n'oblige personne à venir le voir. Ceux qui l'aiment et qui aiment sa musique ont envie d'être là, et je trouve ça normal."

Je ne crois pas que le féminisme en sorte grandi

Ces derniers jours, une pétition lancée par une association de défense des droits des femmes a récolté environ 300 signature contre la tenue du concert. Grégory, 41, comprend, car "toutes les opinions doivent s'exprimer" selon lui. "Mais je ne suis pas sûr que le fait d'être contre soit une cause du féministe, je suis pas certain non plus que le féminisme en sorte grandi. Il ne faut pas tout mettre au même niveau."

Annulation de la tournée d'été

Il y a quelques semaines, Bertrand Cantat a choisi de maintenir ses concerts en salle, mais d'annuler sa tournée estivale. Une sage décision pour Sébastien, 23 ans. "Il a bien fait car _il y avait quand même une certaine pression_, et il ne fallait mieux pas aller plus loin dans la polémique."

D'autres ont plus de regrets. "Ça aurait été cool, mais on fera sans" déplore un jeune fan devant la salle. Anne-Laure aussi est déçue. "On avait pris nos place pour un festival. Je trouve ça dommage, car on aurait bien aimé le revoir." Samedi, c'est la première fois qu'elle voyait Bertrand Cantat sur scène. "Et j'espère pas la dernière".