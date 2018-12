Malgré la pluie et le brouillard, les skieurs ont profité de la neige et des pistes du Markstein

La station du Markstein a été une des premières stations à ouvrir ses portes le week-end dernier, dans les Vosges. Elle a remis le couvert ce mercredi. Malgré la pluie et le brouillard, une centaine de skieurs ont répondu présent . Beaucoup n'ont pas voulu louper les premières descentes.

Le Markstein, Oderen, France

La neige est tombée en abondance dans les Vosges ces derniers jours et malgré la pluie elle a tenue. Première station a avoir ouvert ses pistes, dans le versant alsacien des Vosges : la station du Markstein. Elle avait déjà ouvert aux skieurs le week-end dernier et elle a remis le couvert ce mercredi.

4 pistes ouvertes pour l'instant

Cette ouverture était toutefois limitée, car seules trois pistes vertes et une piste bleue étaient praticables.

Les responsables de la station de ski restent toutefois prudents, avec le redoux qui s'annonce, il menace la couche neigeuse. Les pistes devraient toutefois ouvrir ce samedi à partir de 9 heures.

Les skieurs heureux des premières descentes Copier

"Nous faisons tout pour pourvoir garder notre neige. On la travaille à minima pendant les périodes chaudes et on recommencera à travailler nos pistes quand les conditions météorologiques seront meilleures," Thomas Cron, le patron du Markstein

Les familles ont bravé la pluie et le brouillard © Radio France - Guillaume Chhum

Thomas Cron, le responsable de la station de ski heureux de pouvoir ouvrir ce mercredi Copier

Profiter des premières descentes

Une centaine de skieurs a profité des premières descentes. Il y avait beaucoup de familles, venues du secteur du Markstein. Tous espèrent rechausser les ski dès samedi et aussi pendant les vacances de Noël.

On s'est remis au ski pour la première fois de la saison. Il n'y a personne et c'est super, on profite bien" Aurélie, une skieuse