Malgré le couvre-feu, deux initiatives pour les Nuits de la lecture en Creuse

En Creuse certaines bibliothèques et médiathèques font preuve d'originalité pour participer à la cinquième édition des Nuits de la lecture, du 21 au 24 janvier. On vous propose un focus sur deux initiatives, pour partager le plaisir des livres dans le respect des règles sanitaires.

Les bibliothécaires creusois et les amateurs de livres ont dû se creuser la tête, cette année, pour faire vivre les Nuits de la lecture. Cette initiative, lancée en 2017 par le ministère de la Culture, a dû s'adapter face aux contraintes sanitaires. En Creuse, deux événements retiennent particulièrement l'attention : Les bénévoles de la bibliothèque de Dontreix organisent une soirée lecture par visioconférence. La médiathèque de Chambon propose quant à elle une web-série en plusieurs épisodes sur le thème des livres.

Nuit de la Lecture à distance à Dontreix

Pour les Nuits de la lecture 2021, la bibliothèque de Dontreix innove! Samedi 23 janvier, les bénévoles proposent une soirée lecture par visioconférence. Vous n'aurez pas à bouger de chez vous. Vous devrez seulement vous connecter sur l'application Zoom, et les bénévoles vous liront des extraits de leurs livres coups de cœur.

Cette visioconférence commencera à 19h, avec des lectures jeunesse. Gisèle Hurtin, l'une des bénévoles sera la lectrice. Pour les enfants, deux titres ont notamment été retenus :

Pierre et la Sorcière, de Gilles Bizouerne, un livre des éditions Didier Jeunesse

Un loup blanc dans les pas de Niho, de Bernard Gallent

A 20h, les adultes pourront se connecter pour leur soirée lecture. Gisèle Hurtin a déjà quelques livres en tête, notamment la nouvelle de Guy de Maupassant La confession de Théodule Sabot.

Mais vous pourrez aussi faire découvrir vos propres coups de cœur. "Les gens qui se connecteront pourront participer", assure Gisèle Hurtin, qui précise : "sur le logiciel Zoom, les interventions durent quatre minutes. On présente le livre et on en lit un extrait".

Cette animation est gratuite et ouverte à tous. Pour vous connecter à la visioconférence, voici le lien : https://us05web.zoom.us/j/4459236044pwd=V0dJWDJFZHU3aGdXZE1ZV084SkdGZz09

Renseignements : 05-55-83-15-64 / 06-70-60-43-06.

La médiathèque de Chambon opte pour une websérie sur les livres

La médiathèque intercommunale Creuse Confluence de Chambon est partenaire d'une opération montée par deux comédiens de la compagnie Le Téatralala. Ils ont créé un divertissement en ligne, sous forme de web-série. La médiathèque a envoyé des codes par mail à ses 600 usagers, pour qu'ils puissent y avoir accès. Les épisodes tournent autour du thème du livre et du coronavirus. Huit épisodes sont déjà accessibles. Le dernier épisode sera dévoilé uniquement du 21 au 24 janvier.

Vous pouvez encore vous inscrire, pour participer. Il vous suffit de contacter la médiathèque au 05 55 65 66 21. Elle est ouverte ce samedi 23 janvier de 10h à13h et de 14h à 17h.

Les amoureux des livres peuvent aussi se distraire ce weekend en répondant aux quiz littéraires proposés sur le site officiel des nuits de la lecture. A retrouver : Ici