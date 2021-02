Malgré le Covid-19, Orléans lance la dixième édition du Festival de Loire (22-26 septembre 2021)

Comme si de rien n'était (ou presque) : Jean-Pierre Gabelle, l'adjoint au maire d'Orléans, en charge du Festival de Loire, plus grand rassemblement européen consacré à la marine fluviale, a présenté, ce jeudi soir, lors du conseil municipal, les contours de la dixième édition. "Elle se déroulera du 22 au 26 septembre", a-t-il dit, sans utiliser le conditionnel.

Une diapositive présentée pendant la réunion du conseil municipal a toutefois évoqué le contexte sanitaire et l'épidémie de Covid-19 : "différentes options sont à l'étude pour s'adapter à l'évolution de la situation sanitaire et permettre la manifestation".

On s'adaptera à l'aléa de l'épidémie" (Serge Grouard)

En conclusion du long débat consacré au Festival de Loire, le maire d'Orléans Serge Grouard a fini par évoquer ce contexte : "il reste l'aléa de l'épidémie, on prépare les choses, il faut bien les lancer pendant l'épidémie. Et si malheureusement, nous étions encore dans une situation difficile [dans quelques mois], il faudrait que l'on puisse s'adapter vite et dans des délais courts. De toute façon, les marchés étaient lancés, actés et les dépenses étaient engagées, donc on a conservé ce choix. Et on regardera comment on pourrait s'adapter, on pense aux flux de circulation, comment éviter les grands brassages de population et que les gens se croisent."

Une édition consacrée au développement durable

Cette dixième édition aura comme fil directeur le développement durable et la préservation du patrimoine ligérien, a indiqué M. Gabelle, avant de dérouler le programme : les 700.000 visiteurs attendus, les deux kilomètres de quais de Loire aménagés ("avec une nouvelle scénographie" cette année), les dix guinguettes, les cinquante tentes permettant de déguster les spécialités culinaires orléanaise, les exposants (qui doivent s'inscrire avant le 8 mars), les animations de rues...etc... Et bien évidemment, les nombreux bateaux de Loire attendus comme à chaque édition tous les deux ans.

Pour ce dixième anniversaire du Festival, les fleuves invités depuis le début de cet événement le seront de nouveau, indique M. Gabelle, qui précise que l'Alsace sera mise à l'honneur en 2021, avec la rivière Ill.

Le conseil municipal du 18 février 2021, à la mairie d'Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

Le débat a également porté sur les éditions à venir du Festival de Loire, créé en 2003 : de nombreux élus sont intervenus, notamment l'écologiste Jean-Philippe Grand qui a redit qu'il souhaite revoir les dates du festival, car "en septembre, le niveau de la Loire est trop bas".

Quid du Festival de Loire après 2021 ?

Serge Grouard, maire d'Orléans, a estimé que la réflexion sur l'évolution du Festival, à partir de 2023, devait se poursuivre : "je suis favorable à ce qu'on puisse l'agrandir, remonter vers la ville ou plus au sud quartier Saint-Marceau, que toute la ville y participe, mais quand on a tenté de le faire certaines années, le succès n'a pas franchement été au rendez-vous". Il a toutefois expliqué être peu favorable à un étalement sur un temps plus long du Festival.