Malgré le manque de neige en moyenne montagne en Isère, les vacanciers ont le sourire

Ils étaient des milliers sur les routes et dans les trains samedi pour rejoindre les stations. Les vacanciers de la zone C (Paris, Montpellier, Toulouse) ont parfois eu la mauvaise surprise de se trouver face au manque de neige, surtout dans les stations à moyenne altitude. Ils positivent pourtant.

Devant une montagne mi-enneigée, mi-pelée, Audrey porte les skis de sa fille, et lance un "Allez on rentre vite!". Rentrer à l'abri, au chaud, car cette météo là, ce n'est pas la panacée. "C'est fantastique", ironise-t-elle, "pas de neige, de la pluie". Mais cette Parisienne venue séjourner à Villard-de-Lans garde le sourire : "J'ai pu emmener ma fille pour la première fois au ski, elle a profité, et moi je respire de l'air un peu plus pur qu'en ville".

Ils sont plusieurs - pas nombreux néanmoins - à s'être aventurés sur la neige du Vercors, pour quelques descentes de luge par exemple. "Mais les gens sont davantage à la patinoire", précise une chargée d'accueil, pas débordée par le travail. Certains sont même venus juste pour la journée. "Pour faire voir la neige à notre fille", expliquent en choeur Matthieu et Céline. "Maintenant elle a les joues toutes rouges, elle a faim, alors on est bien à l'intérieur près de la cheminée", ajoute le papa.

La neige espérée dans la semaine

Pour le loueur de luges, Guillaume, le positivisme reste de mise : "les gens parviennent tout de même à s'amuser, on le voit dans leurs yeux. Bien sûr l'enneigement pourrait être meilleur, on attend la neige de pied ferme, en espérant qu'elle tienne, pour que ce soit bien blanc le reste des vacances". Une trentaine de personnes ont malgré tout bravé la pluie pour louer une luge. Récompensés, les courageux, car en fin de journée la pluie se transformera en neige.

"On ne peut pas tout avoir", sourit Laurent, venu de Lyon pour la journée, "mais c'est vrai que ça aurait pu être mieux". Des regrets mais pas de négativisme, ainsi va la vie en station de moyenne montagne, "c'est dommage pour tout le monde, mais c'est la météo", conclura un local de l'étape, attablé près du feu, vin chaud en main.