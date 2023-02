Malgré le manque de neige, la seule station de ski alpin d'Ardèche fait le plein

Les touristes sont au rendez-vous à la Croix de Bauzon. Le week-end pendant ces vacances de février, la station vend aux alentours de 300 forfaits par jour indiquaient les responsables de la station à France Bleu Drôme Ardèche en cette fin de semaine.

La moitié du domaine ouvert

La moitié du domaine skiable est ouvert : 5 pistes sur 11. Le responsable d'exploitation David Neyrand espère pouvoir ouvrir une nouvelle remontée ce dimanche et passer à 6 pistes ouvertes.

Et la clientèle est présente. La plupart des skieurs ne viennent pas de très loin : la Drôme, la Lozère ou la Haute-Loire. Ils viennent à la journée la plupart du temps mais à la faveur des vacances, certains font plus de route, comme ces "Marseillais qui possèdent des résidences secondaires sur le plateau ardéchois" explique René Roux qui tient la location des skis à la station.

"Je viens depuis très longtemps passer une journée de ski avec un collègue. On vient du Teil" dit Alain, ravi de pouvoir faire quelques descentes.

A la caisse des remontées mécaniques, Christine vient acheter un forfait pour la journée. Elle habite dans le secteur de la Bastide-Puylaurent en Lozère à quelques kilomètres de la station.

La neige est excellente grâce au travail des dameurs et au froid qui règne en ce moment sur la région.

La station de la Croix de Bauzon © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La neige manque cruellement

C'est le moment le plus fort de la saison pour la Croix de Bauzon comme pour toutes les stations de ski et pourtant tout le domaine skiable ne peut pas être ouvert. Depuis plusieurs années, les flocons de neige se font plus rares. L'altitude de la station varie de 1260 à 1510 mètres d'altitude. Pas assez haut et surtout à a merci de forts redoux qui anéantissent le manteau neigeux. "Sans les enneigeurs nous n'aurions jamais ouvert le domaine" explique David Neyrand, le responsable d'exploitation de la Croix de Bauzon.

Les canons à neige ont permis d'ouvrir la moitié du domaine mais il faut cette agir avec prudence : faire tourner les enneigeurs coûte plus cher qu'avant car ils sont très consommateurs d'électricité. Les enneigeurs fonctionnent donc plutôt la nuit et pendant les heures creuses afin de ne pas faire exploser la facture.