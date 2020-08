Malik Djoudi annule son concert du 27 août à Poitiers, remplacé par Suzane

La nouvelle est tombée ce mercredi 26 août par un communiqué de Grand Poitiers. "Malik Djoudi est contraint, pour des raisons de santé, d'annuler" son concert gratuit prévu ce jeudi 27 août à 22h30 à Blossac.

L'artiste poitevin sera remplacé par Suzane, Victoire de la révélation scène lors des Victoires de la Musique 2020. A l'affiche de l'Olympia et du Trianon en début d'année, elle était l'artiste la plus programmé en festivals l'an dernier. "Elle mêle musique électro, chanson française à texte et danse contemporaine" selon le communiqué de Grand Poitiers.

Pour rappel, le concert débute à 22h30 avec une jauge maximale de 3000 personnes et le port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.