Malou Ravy, figure de Quimper, est décédée

C'est une figure de Quimper qui s'est éteinte la nuit dernière. Malou Ravy est décédée chez elle, après avoir joué le rôle d'ambassadrice de la ville pendant des années.

Elle avait ouvert la librairie Ravy en 1965 rue Kéréon, devenue une institution locale. Elle a aussi présidé l’Office de tourisme de Quimper en Cornouaille pendant plus de 20 ans, fortement engagée aussi au sein des associations de commerçants et de quartiers. Sollicitée à plusieurs reprises pour s'impliquer politiquement, elle avait toujours fait le choix de rester hors des équipes municipales.

"Son cher Quimper, elle y est née, elle y a grandi et elle y a mené une vie riche et caractérisée par une énergie intarissable. Malou Ravy n’aura eu de cesse de faire rayonner la culture dans la capitale cornouaillaise ", a réagi Annaïg Le Meur, députée de Quimper. "Malou Ravy était une femme créative, une incarnation de qui veut entreprendre, se battre et réussir", pour le maire Ludovic Jolivet. "Quimper coulait dans ses veines, estime de son côté Guillaume Menguy, adjoint au maire chargé de l'urbanisme. Malou aimait les gens, ça se voyait, ça se ressentait".

Malou Ravy avait par ailleurs reçu la médaille de la ville de Quimper en 2019 ainsi que la Légion d'honneur en 2012.