Spectacles : la billetterie de Malraux 2019/2020 ouvre ce mercredi à midi

Chambéry, France

Malraux Scène nationale est déjà tourné vers sa saison 2019 / 2020. La maison de la culture de Chambéry a présenté ce mardi 4 juin son programme 2019-2020 sous le chapiteau du cirque Plume (qui faisait relâche) installé à Chambéry. La billetterie ouvre ce mercredi 5 juin à 12h.

Parmi les grands noms que les spectateurs pourront voir lors de la saison 2019-2020 de l'espace Malraux, on trouve par exemple les musiciens Savoyards Renaud et Gautier Capuçon qui seront là dès l'ouverture de la saison, André Manoukian, Alex Lutz, Etienne Daho le 21 décembre ou encore Agnès Jaoui.

Cette saison à venir sera particulière : c'est celle qui verra la réouverture de la salle historique carré Curial après deux ans de travaux, dès le 2 décembre. Dans ce nouvel espace il y aura même de la restauration dès midi et un espace wifi "pour que le théâtre soit un lieu où on puisse venir s’asseoir et partager sans obligation de consommer", explique Marie Pia Bureau, la Directrice de Malraux