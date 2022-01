Sarthe : Mamers bientôt « Petite cité de caractère »

Mamers pourrait bientôt figurer parmi les quelques 200 communes françaises reconnues comme « Petites cités de caractère ». La ville de 5.000 habitants dans le Nord Sarthe vient, en tous cas, de franchir une étape importante en vue de l’obtention de ce précieux label touristique. Son dossier est reconnu comme « éligible ». Le maire, Frédéric Beauchef affiche sa grande satisfaction. « Nous avons travaillé dur pendant un an et demi pour y arriver. Il nous a fallu remplir un cahier des charges et recevoir une visite. Nous avons sauté une première haie », commente l’élu. Reste maintenant à obtenir l’homologation.



Objectif : décrocher le label dans deux ans

« La prochaine étape est la rédaction d’un document d’urbanisme précis et technique », indique Frédéric Beauchef. « Nous devons indiquer les mesures de protection de notre patrimoine. Nous avons de belles choses à montrer à Mamers. Encore faut-il expliquer comment nous les mettons en valeur », explique le maire. « Il nous faut détailler les bâtiments, les jardins mais aussi leur histoire et la manière dont on les met en scène ». L’objectif de la municipalité est d'obtenir le label « dans deux ans ».



"Mamers n'est pas une ville morte !"

Etre répertorié parmi les « Petites cités de caractère », comme par exemple en Sarthe Sillé-le-Guillaume ou Fresnay, constitue un atout indéniable pour le tourisme. « Mamers n'était pas spécialement connue pour son patrimoine », reconnaît son maire, Frédéric Beauchef. « L’image de la commune est souvent liée à son passé économique. Je pense à Moulinex et avant cela aux Tisserands, des activités qui n'existent plus mais dont on conserve une mémoire forte ».

L’obtention de ce label devrait aussi permettre aux Mamertins de se réapproprier leur ville. « Le premier effet de notre démarche a été, localement, d’ouvrir les yeux des habitants sur le patrimoine de la commune. Voyons ce qui est beau, ce que nous voulons mettre en valeur et faire connaître à nos voisins », invite le maire Frédéric Beauchef. L’élu insiste : « Visiter Mamers, ce n’est pas visiter une ville morte. Nous allons démontrer que nous avons un patrimoine qui vaut le détour ! ».