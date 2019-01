Manche : à l'artothèque de Cherbourg on emprunte une oeuvre d'art comme on emprunte un livre

L'artothèque de Cherbourg séduit de plus en plus de jeunes

Manche, France

L'artothèque de Cherbourgfera la part belle en 2019 à un artiste australien Ken Taylor spécialisé dans la création d'images pour le cinéma et l'industrie musicale. Les animations à destination des familles, gros succès, vont continuer aussi à se développer. Avec des ateliers famille qui donnent rendez-vous aux 5-10 ans. Des binômes parent-enfant qui partent à la découverte des oeuvres. En 2019 , ces ateliers passent d'un mercredi par mois à deux. les prochains sont programmés les mercredis 16 et 23 janvier. info et inscription sur www.kreazine.com. Il y a aussi l'artomobile destinée aux enseignants, animateurs et familles. Il s'agit d'une mallette avec des fiches de discussion, documentation sur les oeuvres et les artistes, petits jeux, matériel.

1800 oeuvres en réserve

Présentation des oeuvres de l'artothèque de Cherbourg © Radio France - Katia Lautrou

L'artothèque c'est avant tout un lieu où l'on peut emprunter une oeuvre d'art pour la mettre chez soi. De quoi épater les copains à l'apéro ou changer d'univers dans la chambre de ses enfants. Emprunter un tableau, une lithographie, une sérigraphie comme à la bibliothèque sauf qu'à la place du polar c'est de l'oeuvre d'art. L'artothèque à Cherbourg c'est une réserve de plus de 1800 oeuvres. Il y a une centaine d'adhérents qui peuvent être des particuliers (en grande partie), des collectivités, des entreprises, des EPHAD, des établissements scolaires...Et petite nouveauté de plus en plus de jeunes fréquentent l'artothèque.

L'artothèque de Cherbourg c'est 1800 oeuvres © Radio France - Katia Lautrou

L'artothèque a un budget de 5 000 euros à l'année pour enrichir son fonds. L'an dernier elle a ainsi pu acheter 80 oeuvres.