Manche : défi réussi pour le nageur de l’extrême Jacques Tuset

Jaques Tuset a relevé son défi entre Chausey et Granville. (Photo : www.xtremswimmer.com)

Granville, France

C’est sa 33e "évasion". Le nageur de l’extrême Jacques Tuset, qui s'est fait une spécialité des traversées à la nage entre les îles-prisons et le continent, a relié ce dimanche la grande île de Chausey et Granville. Il a bouclé cette traversée de 17km en 4 heures et 40 minutes.

« Ça a été très difficile au départ. La mer était démontée. Au début, j’étais comme dans une lessiveuse, ça secouait dans tous les sens. Il y avait des creux de un mètre. Ensuite, le temps a changé. Sur la deuxième partie du parcours, il a commencé à faire soleil »

C’est la quatrième fois que Jacques Tuset organise un défi dans la Manche. Une course comme à chaque fois pour la bonne cause. Il nage au profit de l'association France Choroïdérémie, qui aide la recherche à progresser sur ce trouble héréditaire rare qui entraîne une perte progressive de la vue. L'argent récolté permet de financer le programme de thérapie génétique en cours à l'Inserm de Montpellier.

Jacques Tuset a déjà prévu de tenter un nouveau défi au mois d’août 2020 en Normandie.