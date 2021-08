Manche: des dépistages prévus pour les visiteurs sans pass sanitaire sur les grands événements

Le pass sanitaire, qui vient d'être étendu aux cafés et restaurants, est obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Dans la Manche, certains vont proposer des tests de dépistages à l'entrée.

De plus en plus d'événements culturels et sportifs décident de mettre en place des centres de dépistage du Covid-19 et des tests rapides à l'entrée, pour les visiteurs qui n'ont par leur pass sanitaire et n'ont pas pris leurs dispositions au préalable.

Exemple au Normandie Horse Show à Saint-Lô : à partir de ce vendredi 6 août et tout le week-end, à l'occasion du concours de saut d'obstacles international, du personnel de la protection civile va réaliser des tests de dépistage sur un stand installé sur le parking des visiteurs, avec des résultats en 15 minutes.

L'idée, c'est d'apporter une solution à toutes les personnes qui viennent sur le site et ne pas refouler les gens systématiquement quand leur pass sanitaire n'est pas conforme, explique Yann Adam, le directeur du pole hippique de Saint-Lô

Des tests rapides à l'entrée des festivals

En août, des dépistages "de dernière minute" seront aussi organisés lors des festivals, à Jazz sous les pommiers à Coutances ou encore aux Traversées Tatihou.

Même chose pour les visiteurs sans pass sanitaire qui souhaitent accéder au village de la course à la voile Rolex Fastnet à Cherbourg : des opérations de dépistage sont prévues en lien avec l’ARS et la protection civile du 7 au 15 août (Place centrale le week-end et salle polyvalente Chantereyne en semaine).

Relancer la fréquentation touristique

Dans le sud-Manche, le parc d'attraction l'Ange Michel a lui aussi mis en place des tests antigéniques, réalisés par une infirmière, à l'entrée, depuis vendredi 30 juillet, afin de relancer la fréquentation. Au bout d'une semaine, selon Elodie Leroux, une des responsables, le bilan est déjà "positif".

On atteint 50 tests certains jours. Or ce ne sont que les adultes qui se font tester. Ca veut dire des familles qui entrent en plus et qu'on aurait pas forcément eu car elles n'avaient pas trouvé de créneaux dans les pharmacies autour. On a aussi beaucoup de vacanciers. On leur facilite les démarches.

A Caen, des tests rapides ont aussi été mis en place au stade d'Ornano, lors du premier match à domicile du Stade Malherbe.