Manche : des expositions tout l'été pour rappeler que les forêts sont vitales

À partir de ce samedi et jusqu'au 19 septembre, cinq lieux touristiques manchois accueillent des expositions sur le thème de la forêt et de la préservation de l'environnement. Un projet parrainé par le botaniste mondialement reconnu, Francis Hallé, qui conjugue conscience écologique et art.

Les arbres et les forêts sont vitaux pour l'humanité ! Tout le monde le sait mais cela va mieux en le disant et en le montrant, c'est pourquoi le collectif d'artistes Forest Art Project pose ses valises dans la Manche dès ce samedi 10 juillet et jusqu'au 19 septembre en organisant des expositions dans cinq lieux touristiques : le château de Gratot, celui de Carneville, l’Île Tatihou, la Maison Jacques Prévert et l’Abbaye de Cerisy-la-Forêt. Quatre lieux regroupent chacun entre 20 et 40 œuvres inspirées de la forêt et de son écosystème. Le château de Gratot accueille quant à lui une centaine de dessins, peintures, sculptures, photographies et installations.

Les arbres à l'honneur dans l'exposition. © Radio France - Louise Buyens

Des expositions à voir dans cinq sites touristiques

L'aquarelliste et Coutainvillaise, Mathilde Wolf, participe à l'exposition. Copier

Parmi les six artistes, engagés dans la défense de l'environnement, Mathilde Wolf est Coutainvillaise. L'aquarelliste raconte avoir été profondément marquée par les enjeux climatiques au cours de ses nombreux voyages, en Amérique du sud et notamment au Brésil : "Je suis allée dans la forêt atlantique (située le long du littoral atlantique brésilien, ndlr) qui occupait une grande partie du territoire et qui se réduit aujourd'hui à peau de chagrin", témoigne l'artiste. Ses œuvres mélangent aquarelles et collages représentant la végétation rencontrée dans la forêt tropicale brésilienne, "j'ai voulu faire voir la beauté mais aussi faire passer un message, parler de la menace de la déforestation", précise Mathilde Wolf.

Les aquarelles de Mathilde Wolf. © Radio France - Louise Buyens

Un botaniste mondialement reconnu dans la Manche

Le botaniste célèbre sur la scène internationale, Francis Hallé, fait également partie du collectif Forest Art Project.

Francis Hallé, botaniste reconnu mondialement. Copier

"Nous n'avons plus de forêt primaire en France et je trouve que nous ne nous en inquiétons pas assez du tout !" - Francis Hallié, botaniste.

Un rondeau de bois, symbole d'une forêt qui peut être décimée en quelques coups de tronçonneuse. © Radio France - Louise Buyens

De passage dans le département pour inaugurer les expositions, le scientifique en profite pour promouvoir son projet : recréer des forêts primaires en France, des lieux où la nature reprend ses droits, des forêts comme il en existait jusqu'au milieu du 19e siècle. "On choisit un terrain et on le laisse s'autogérer, sans aucun prélèvement ni aucune plantation", précise le botaniste.

Plus de détails sur le projet de plantation de forêts primaires à retrouver ici.