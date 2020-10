Manche : des habitants se mobilisent pour sauver le pont et le lavoir de leur village

C'est aujourd'hui vendredi qu'a lieu une réunion entre l'agglo du Cotentin, le maire délégué de Tourlaville et des habitants du village de Penesme. Des habitants qui font actuellement circuler une pétition pour sauver le pont où coule le Trottebec et le lavoir de leur village de Pesneme.

Des habitants du village de Penesme à Tourlaville se mobilisent pour sauver le pont et le lavoir de leur village. Une pétition circule. Ils veulent conserver le pont en schiste bleu et le lavoir du début XXe qui selon les riverains font l'âme de ce petit coin de campagne plein de charme aux portes de la ville. Mais ces ouvrages se sont dégradés au fil des ans et sont aujourd'hui menacés. Depuis un mois, le petit barrage de retenue du lavoir s’est affaissé et n’est plus en état de retenir l’eau. L’accès y est même désormais interdit par des barrières dans un souci de sécurité. Des travaux vont donc avoir lieu mais les habitants veulent que l'on conserve coûte que coûte ce patrimoine local.

Rémy Gibert est à l'origine de la pétition. Il habite le village de Penesme depuis des années et même si ça peut paraître dérisoire pour certains, lui il tient beaucoup à son petit pont et son lavoir "C'est le coeur vivant du village de Penesme. Il y a des promeneurs, des joggeurs et même des gens qui viennent y pique-niquer. Sans le lavoir et sans le pont le village ne serait plus le village. On a peur qu'on nous supprime la chute d'eau et qu'on nous remplace le pont par un plus moderne qui n'aurait pas le même caractère. Il y a les mêmes pierres que le château des Ravalets."