Le Musée Airborne à Sainte-Mère-Eglise rouvrira ses portes le 1er février avec une nouveauté à découvrir. Le site, qui a accueilli plus de 200.000 visiteurs l’an dernier, vient de dénicher un canon « 57mm Anti-Tank GUN M1 ». Cette arme a joué un rôle décisif lors du débarquement allié en Normandie et notamment la bataille de la Fière. Transporté dans des planeurs, le canon était ensuite utilisé par les parachutistes.

Ce canon anti-char, produit à 15.000 exemplaires entre 1942 et 1945, est une pièce historique très rare. Le musée Airborne le cherchait depuis de nombreuses années.

« On cherche (ce canon) depuis plus de 20 ans. On se devait de l’avoir pour compléter notre collection et l’histoire que l’on veut raconter ». (Eric Belloc, conservateur Airborne Museum)