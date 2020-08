Manche : les fouilles archéologiques au Rozel mettent au jour des empreintes de bébés d'il y a 80 000 ans

Les fouilles archéologiques du Rozel sont dirigées par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) dans le but de mettre au jour des vestiges de l'époque du paléolithique daté d'environ 80 000 ans. Ce qui en fait un site exceptionnel. Aujourd'hui le chantier a bien avancé avec l'étude des vestiges et l'analyse des sols sur les 3 étages supérieurs du site. En 8 ans de nombreuses empreintes de pas et de mains, ainsi que de pattes d'animaux ont été découverts. Et en ce moment ce sont surtout de toutes petites traces qui retiennent toute l'attention de l'équipe. Dominique Cliqué responsable des fouilles : "On est actuellement sur un secteur où il y a des empreintes d'enfants on a appelé cela la salle de jeux. Des empreintes aussi de petits qui commencent à marcher avec derrière des empreintes de femmes ou d'adolescents on voit l'image du petit maintenu pour apprendre à se déplacer. C'est un site exceptionnel un site à empreinte pour le paléolithique moyen il y en a peu. Ici on est arrivé à 1600 empreintes il y en a 9 de connues pour tout le reste du monde néandertalien de l'Atlantique à la Mongolie".

Des empreintes de pas figées dans le sable il y a 80 000 ans © Radio France - Katia Lautrou

Une dent de lait dans le sable ?

Axelle est étudiante à l'école du Louvres à Paris, c'est la 3e année qu'elle revient au Rozel avec le même enthousiasme, la même fascination et aujourd'hui une certaine émotion : "c'est très émouvant de découvrir des empreintes de bébés d'il y a 80 000 ans, de voir les petits orteils maintenant on attend la dent de lait dans le sable pour savoir si c'est homo sapiens ou néandertal."

Les bénévoles qui travaillent au Rozel © Radio France - Katia Lautrou