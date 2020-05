Manche : les musées de Saint-Lô prêts à rouvrir

Les deux musées de la ville de Saint-Lô : le musée d'Art et d'Histoire et le musée du Bocage Normand attendent le feu vert du gouvernement pour rouvrir, ils sont prêts et très impatients.

Le musée d'Art et d'Histoire et le musée du Bocage Normand de la ville de Saint-Lô attendent le 2 juin pour en savoir plus mais déjà ils trépignent d'impatience à l'idée de rouvrir leurs portes aux visiteurs. Après plus de deux mois de fermeture en raison de la crise du COVID-19, le téléphone n'arrête pas de sonner pour demander quand ce sera possible. Les habitués aussi sont aspirent à retrouver le chemin de leurs musées. Robert Blaizeau est le directeur des musées de Saint-Lô : "nous avons mis en place des mesures de protection des agents et des visiteurs : marquage au sol, hygiaphones, désinfection, gel hydroalcoolique et dans les salles il y aura une jauge pour en limiter les accès si besoin."

Accueil et visite sur RV

Au musée d'Art et d'Histoire comme il y a un circuit en sens unique et qu'il faut faire demi-tour il y aura un système de RV pour les visites pour éviter l'afflux dans les salles. Ce ne sera pas le cas au musée du Bocage Normand où le circuit de visite peut être complet il n'y a pas besoin d'instaurer ce système de réservations.

Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Lô - manchetourisme.com

Animations, activités et expositions à venir

Toutes les activités et les animations sont suspendues jusqu'au 1er septembre. En revanche des expositions se tiendront assurent Robert Blaizeau, le directeur des musées de Saint-Lô : " en particulier Normandie Impressionnistes qui se tiendra comme prévu du 14 juillet au 15 novembre. Ce sera LE grand temps fort et on attend du monde !"