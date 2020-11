Manche : pas question de sortir en mer pendant le confinement saison II

Seuls les professionnels, les sportifs de haut niveau et les scolaires sont donc autorisés à sortir en mer. Pour le reste, activités de plaisance ou loisirs nautiques, c'est interdit. Face à l'épidémie de Covid-19, il s'agit aussi dit la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord de "préserver les moyens des secours en mer".

Pourtant ici nous sommes des habitués de la mer et responsables dit Paul Mouchel, vice président de l'association des plaisanciers de Portbail sur la cote Ouest. Des plaisanciers frustrés qui ne peuvent plus non plus prendre soin de leur bateau. " On peut aller au bateau si on habite à un kilomètre et pas plus d'une heure...mais beaucoup de gens n'habitent pas au port, donc on ne peut pas y aller. Beaucoup de bateaux n'ont même pas été désarmés. Heureusement il y a quelques personnes qui n'habitent pas loin et qui surveillent, qui alertent s'il y a un problème. "

Déjà on a fait toute la saison sans pouvoir aller sur les iles anglo-normandes juste en face et qui sont notre destination privilégiée

Un patrimoine maritime en danger

Il n'y a pas de dérogations prévues pour les associations qui s'occupe du patrimoine maritime comme Cherbourg-Voiles Cotentines. Plus de sortie en mer donc et plus d'entretien non plus des bateaux : un patrimoine qui se dégrade à la vitesse grand V explique le président Serge Loit. "Les bateaux en bois n'aiment pas l'eau de pluie et quand on ne peut pas aller nettoyer ni pomper ni couvrir il y a une dégradation et la restauration va être plus compliquée voire impossible."

Les associations du patrimoine qui n'ont pas non plus pu renflouer les caisses durant les traditionnelles fêtes maritimes, dont la majorité ont été annulées.

Beaucoup d'associations seront obligées de mettre la clé sous la porte avec une conséquence sur le patrimoine maritime en général. Serge Loit président de Cherbourg-Voiles Cotentines

Les interdictions concernent aussi la pratique du kite-surf, plongée, surf, planche à voile.