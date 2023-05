Mandelieu-la-Napoule : cette soirée musique ciné jeudi 25 mai (avec blind-test)

Sus au Festival de Cannes ! Au Château de la Napoule (aussi) on joue le jeu ou plutôt la musique de films très célèbres. L'association M.G. Art propose de retrouver les Claptuors, un groupe de six musiciens très doués qui vont vous transporter dans les bandes originales de films célèbres comme Pirates des Caraïbes, E.T. ou encore James Bond. Avec le clavier, les cordes, la flûte et les percussions, ils vont jouer ces musiques incroyables avec des images projetées sur un grand écran. Mais ce n'est pas tout ! Un comédien super cool, Clovis Roustan va interagir avec nous, se déguiser (par exemple en Jack Sparrow)

Blind-test géant : saurez-vous reconnaître les musiques de films ?

Vous serez vous aussi un acteur de cette soirée, un blind test aura lieu sur les musiques de films histoire de se tester (faut juste pas oublier son stylo!). Et les meilleurs seront coupés (c'est dans la boîte) à défaut de palmes : "j'ai acheté trois coupes a remettre", explique Pierre-François Kordic, le président de M.G. Art qui organise l'événement.

Le Château de la Napoule, un endroit mythique

Le concert aura lieu dans la cour du Château de La Napoule, un endroit mythique et rempli d'histoire. C'était une forteresse médiévale qui a été transformée en un lieu mystérieux et féerique par un couple Américain Henry et Marie Clews, dans les années 20.

