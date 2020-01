Mangas et fantastique médiévale : deux Parisiennes s'installent dans une boutique éphémère à Évron

Évelyne et Soazic, originaires de région parisienne sont installées depuis le 4 janvier dans une boutique éphémère d'Évron. Les puristes des culture asiatiques et médiévales devraient y trouver leur bonheur.

Évron, France

C'est un peu une salle, deux ambiances dans la boutique qui fait face à la Médiathèque d'Évron. À droite : de nombreux produits asiatiques. Des Maneti Neko (chats porte bonheur japonais), des Kokeshi (poupées là encore japonaises qui bougent toutes seules). C'est l'affaire de Soazic. À gauche, des figurines de fées, des bijoux, des crânes en fer évoquant un univers plus médiéval et féerique. C'est l'affaire d'Évelyne, la maman.

Une histoire de famille

Plusieurs produits sont très rares. Pour beaucoup des fins de séries. Soazic vend par exemple des mangas très peu connus du grand public et à un prix raisonnable. Elle les a quasiment tous lus depuis son enfance. "Avant je détestais lire. Mes parents m'ont fait lire des magazines, des contes de fées, les Bisounours ... pourtant j'étais bonne à l'école (rires) ! En revanche j'adore lire Malraux et Bourdieu l'économiste. Ça n'a rien à voir ! J'ai essayé Harry Potter aussi ... mais non" s'exclame la vendeuse qui a longtemps travaillé à Paris pour la maison d'édition Kazé, spécialisée dans la littérature asiatique.

Reportage au cœur de la boutique éphémère d'Évron

Et si le commerce n'a pas de secret pour la fille, c'est en revanche une activité nouvelle pour Évelyne, la maman. "Je travaillais dans le secteur des banques-assurances avant de partir à la retraite. Comme je suis veuve je ne voulais pas rester sans rien faire à regarder les Feux de l'Amour, j'ai décidé de créer ma société pour vendre ce que j'aime. Et moi j'aime le monde féerique. C'est magique et c'est beau tout simplement" explique Évelyne.

J'aime plus Paris

Elle et sa fille sont originaires de Seine-Saint-Denis en région parisienne. Pourquoi venir à Évron en Mayenne ? C'est un peu par hasard qu'elles ont atterri dans notre département. Au départ le duo visait la Bretagne. "On cherchait des boutiques éphémères parce que faire les salons c'est plus fatiguant. Et en fait ces boutiques étaient plutôt disponibles en Normandie et en Mayenne" poursuit Soazic. Le 26 février ces nomades de la vente quitteront la boutique pour d'autres contrées. Mais plutôt conquises par la Mayenne, la mère et la fille rêvent d'acheter une longère et vivre dans notre département. Loin du vacarme de la région parisienne.