Manifestation à La Rochelle contre le pass sanitaire dans les bibliothèques

La médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle est restée fermée entre 13h et 15h ce lundi, en raison d'une grève des bibliothécaires contre le pass sanitaire. Une quinzaine d'agents se sont donné rendez-vous sur le parvis, venus également de Mireuil, Laleu et Villeneuve-les-Salines.

"Les bibliothèques c'est un lieu de liberté ! C'est comme une église, c'est une cathédrale de la culture." Lionel, bibliothécaire dans le quartier rochelais de Villeneuve-les-Salines, sait manier les symboles. Avec une quinzaine de collègues, il manifeste ce lundi 30 août contre le pass sanitaire, sur le parvis de la médiathèque Michel-Crépeau à La Rochelle, à l'appel de la CGT des territoriaux. La médiathèque est d'ailleurs restée fermée de 13h et 15h, en raison de la grève. Même chose pour la bibliothèque de Villeneuve.

Depuis le 9 août le pass sanitaire est exigé à l'entrée des bibliothèques qui dépendent des collectivités territoriales. A La Rochelle, cela concerne Villeneuve, mais aussi Mireuil et Laleu. Ainsi que Michel-Crépeau, qui dépend de l'agglomération. Mais pas la bibliothèque universitaire, située juste derrière, toujours accessible sans contrainte. "Tant mieux pour les étudiants, concède Esther Zdunek, bibliothécaire de Michel Crépeau, et militante CGT. Mais chez nous, on bloque l'accès à la culture."

Baisse de fréquentation

Selon ces bibliothécaires, le pass a fait chuter la fréquentation, déjà faible depuis le début de la pandémie dans les bibliothèques : "60 personnes sur la journée de samedi, c'est très peu par rapport à d'habitude" analyse Lionel à Villeneuve. "Et ce sont les publics les plus précaires qui ont disparu" confirme Esther Zdunek à Michel Crépeau.

Jusqu'à présent ce sont des agents de sécurité qui contrôlaient les passes. Mais depuis lundi, dans les bibliothèques municipales, c'est aux agents de le faire. Question de budget pour la municipalité. "On change notre cœur de métier, nos missions de conseil, de commande, pour faire de nous des vigiles", regrette Lionel, d'autant plus gêné qu'il n'est pas vacciné, "vaccino-prudent" comme il se définit.

Retour des vigiles deux jours par semaine

La question sera au menu ce mardi d'un CHSCT de la ville. Catherine Benguigui, l'adjointe à la culture, promet de lâcher du lest : _"on va rétablir les vigiles les mercredis et les samedis, qui sont les jours de pic d'affluence."Ce qui ne va pas tout arranger, pour cet autre bibliothécaire de Villeneuve : "on est tombés sur des vigiles très bien, qui lisent, très sympa avec les gens, loin des clichés. Mais ça n'empêche pas qu'on ne remplit plus le même service. On est parfois obliger de refouler des gens qui ont besoin de nous pour faire des CV, prendre des rendez-vous de vaccination parce qu'il n'ont pas Internet chez eux..."_

Les bibliothécaires rochelais souhaiteraient revenir au principe qui valait avant le 9 août, celui d'une jauge de moins 50 personnes. "Il y a de l'espace, les lieux sont bien aérés, on respecte les gestes barrière, il y a très peu de risques" assure Lionel. Mais pas question pour les élus rochelais. "Je suis élue, je respecte la loi" tranche Catherine Benguigui. Sachant que l'épidémie est loin d'être terminée : "il y encore des gens qui l'attrapent et qui meurent."

Et maintenant, contrôler les enfants

La nouveauté de ce lundi, c'est aussi le pass sanitaire, désormais obligatoire également pour les agents. "Se contrôler entre nous c'est du jamais vu" peste Esther Zdunek, qui craint les tensions entre collègues, entre pro et anti-vaccin. Esther Zdunek qui précise au passage qu'elle ne se mobilise absolument pas contre le vaccin.

Cet autre bibliothécaire appréhende déjà la prochaine échéance, le 30 septembre, quand il faudra aussi contrôler les passes des mineurs : "contrôler des enfants ça me paraît impossible, ils n'ont déjà pas leur carte de médiathèque... Contrôler des adultes passe encore, ils sont responsables, mais les enfants n'y sont pour rien !"