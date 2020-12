Manifestation à Mayenne du monde de la culture : des affiches, des programmes ciné symboliquement brûlés

Plusieurs dizaines de salariés et de bénévoles des associations culturelles ont manifesté mardi soir à Mayenne pour exprimer leur colère et leur désarroi face à la fermeture maintenue de leurs établissements et l'annulation de nombreux événements.

Manifestation des actrices et acteurs du monde culturel à Mayenne - Sophie Faguer - DR

Des programmes de cinéma, des affiches de festival, des partitions ont été symboliquement brûlés. Les salariés et les bénévoles avaient, pour l'occasion, composé et chanté une chanson "Nous sommes des essentiels" sur l'air de "We will rock you" du groupe Queen.