Manifestation à Tulle : le monde de la culture en appelle aux aides de l'État pour survivre au confinement

"Le monde du spectacle se trouve dans une situation catastrophique" souligne Vincent Acampo de la CGT-spectacle qui avait appelé à ce rassemblement. Un danger que confirment les quelques 70 personnes qui ont participé à la manifestation ce vendredi à midi devant la préfecture de Tulle.

Manque de films

Dans la foule se sont mêlés de nombreux intermittents, des responsables de lieux de spectacle, des artistes, des comédiens, et aussi la quasi totalité des salariés du Véo, le cinéma de Tulle. "Pour nous, cinémas, explique Aurore Panion, la directrice, il y a quelque chose qui se rajoute. Car quand bien même on nous dit vous rouvrez dans 15 jours, s'il n'y a pas de films il n'y aura pas de public", rappelant que la presque totalité des tournages sont à l'arrêt et les sorties reportées de plusieurs mois. De son côté Loïc, qui est prestataire pour le monde du spectacle, il fait de la sonorisation, ne sait pas du tout s'il pourra survivre à ce deuxième confinement. "Ça fait depuis le mois de mars dernier qu'on n'a pas de boulot". Et d'affirmer que dans sa spécialité la moitié des entreprises auraient déjà fermé.

En survie

Sandrine Guillou semble plus chanceuse. Elle est intermittente du spectacle, et touche donc des indemnités chômage, et la troupe de théâtre, les Petits Pois Sont Rouges qu'elle dirige à Tulle peut encore travailler un peu avec des interventions en milieu scolaire. "On sait bien que tant qu'il n'y aura pas un vaccin qui sera diffusé on sera en survie comme ça". Mais combien de temps peut-elle tenir ? Elle ne sait pas. C'est pourquoi les manifestants ont réclamé à nouveau un plan massif d'aides à l'État et le report des droits à chômage pour les intermittents. En craignant déjà que même après le déconfinement leur sort ne s'améliore pas avant de longs mois. Le festival Hellfest, qui se tient chaque année en juin en Loire-Atlantique, l'un des plus gros en France, parle déjà d'annulation explique Vincent Acampo. "Alors je ne vous parle même pas des petits ! "