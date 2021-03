Manifestation en Lozère du monde de la culture

SAID MAKHLOUFI

Un an après le début de la crise sanitaire du le secteur de la culture est à l’arrêt. Alors que les théâtres, les musées et les cinémas restent portes closes, aucune perspective de réouverture n’est encore avancée. En Lozère une soixantaine de personnes se sont rassemblés pour demander la réouverture des lieux de spectacle. Il réclame l’ouverture d’un dialogue sur les conditions de la réouverture et l’accompagnement de la reprise.

Prolonger l’année blanche en faveur des intermittents

L'année blanche, annoncée en mai, correspond à la prolongation des droits d'indemnisation jusqu'au 31 août 2021 pour les intermittents arrivant en fin de droits entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021. Les professionnels de la culture réclament sa prolongation jusqu'en août 2022 et surtout, une réouverture des lieux culturels.