Mano à mano pour la corrida des fêtes de Saint-Sever

Une corrida événement annoncée dans les arènes de Saint-Sever (Landes) cette année. Un mano à mano entre Sébastien Castella et Émilio de Justo pour des toros de Victoriano del Rio. Rendez-vous le 28 juin, dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean.

Manuel Podio (Émilio de Justo) et Santiago Osorio (Sébastien Castelle)

Une très belle affiche pour la corrida de Saint-Sever avec Émilio de Justo (à gauche) et Sébastien Castella (à droite)

L'Association des fêtes de Saint-Sever met les petits plats dans les grands cette année. Réunie en assemblée générale ce samedi 18 janvier, elle a annoncé le cartel de la prochaine corrida des Fêtes de la Saint-Jean, le 28 juin prochain. Ce cartel a été mis au point par la commission taurine et son prestataire consultant Michel Bertrand.

Une corrida événement

Le dimanche 28 juin, à 18h, les arènes de Saint-Sever accueilleront cette année une corrida événement puisque'il s'agit d'un mano à mano entre Sébastien Castella et Émilio je Justo. Sébastien Castella, figura française et internationale débutera dans le sud-ouest sa vingtième temporada de matador de toros et fera son quatrième paseo à Saint-Sever, depuis sa participation en 2000 à l'époque comme novillero. Quant à Émilio de Justo, qui depuis deux ans est en train de se hisser au rang de figura, il est présenté comme l'un des toreros préférés de l'Aficion du sud-ouest.

Comme l'an dernier, ce sont les toros de Victoriano del Rio qui ont été choisis. En 2019, les arènes de Saint-Sever avaient frôlé le plein, du jamais vu depuis 28 ans.

Le matin, à 11h, novillada sans picadors pour des "erales".