Pyrénées : l'opération "ski gratuit" au Mourtis et à Superbagnères est reportée, par manque de neige

Le Département de Haute-Garonne avait prévu deux journées de ski gratuites ce vendredi 13 et samedi 14 décembre à Superbagnères et au Mourtis. C'est raté, avec les températures de ces derniers jours, la neige est insuffisante. L'opération est reportée au 20-21 décembre.

Bagnères-de-Luchon, France

Le syndicat mixte de Haute-Garonne Montagne voulait profiter de l'enneigement précoce sur les Pyrénées cette année. La plupart des grosses stations ont en effet déjà ouvert depuis même quelques semaines. Le Mourtis et Luchon-Superbagnères devaient ainsi ouvrir exceptionnellement ce vendredi 13 décembre pour deux jours de forfaits gratuits offerts aux familles. Opération reportée d'une semaine car le manteau neigeux a fondu.

Chutes de neige espérées la semaine prochaine

Il y a entre 10 et 20 centimètres de neige au pied des pistes actuellement. Les températures positives de ces derniers jours ont largement fait fondre ce qui était tombé en novembre. "Si on passe les dameuses, on risque de détériorer le manteau neigeux, explique Hervé Pounau, le directeur de Haute-Garonne Montagne. Le plus important, c'est d'assurer l'ouverture pour Noël." La météo de la semaine prochaine, avec de nouvelles chutes de neige espérées dans les Pyrénées, devrait permettre de reporter l'opération gratuité au vendredi 20 et samedi 21 décembre. Le Mourtis et Superbagnères avaient prévu d'ouvrir ce week-end là. La petite station de Bourg d'Oueil, qui n'ouvre que pendant les vacances scolaires, pourrait aussi participer à l'opération.

Prise de vue de la webcam de Luchon-Superbagnères ce mercredi 11 décembre à 16h45. - Webcam Superbagnères

Depuis sa création en août 2018, le syndicat mixte Haute-Garonne Montagne regroupe les trois stations pyrénéennes de Luchon-Superbagnères, Le Mourtis et Bourg d’Oueil sous une même gouvernance. Pendant toute la saison, les remontées mécaniques seront gratuites pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes de plus de 65 ans sur l’ensemble des trois domaines skiables. Les personnes allocataires du chômage ou RSA bénéficieront, eux, de tarifs préférentiels.