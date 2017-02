Manu Chao, The Offspring, Deluxe, Wax Tailor, Jain, The Bloody Beetroots au festival Ecaussystème !

Les organisateurs du festival de musique à Gignac dans le Lot, tout près de Brive, viennent de dévoiler, ce mardi soir, la programmation complète pour l'édition du 28 au 30 juillet 2017.

Ecaussystème fête son 15e anniversaire avec une très belle programmation ! Les organisateurs du festival à Gignac dans le Lot, près de Brive, ont détaillé, ce mardi soir, la programmation pour 2017. On savait déjà que Les Ogres de Barback, les Hurlements d'Leo, Motivés et Matmatah seraient présents, on connait désormais tous les artistes qui seront présents.

Manu Chao, Jain, The Offspring, Wax Tailor, Deluxe, De la Soul et The Bloody Beetroots complète cette superbe programmation.

Vendredi 28 juillet : Les Ogres de Barback, les Hurlements d'Leo ; Wax Tailor ; Deluxe

Samedi 29 juillet : Motivés, Manu Chao, De la Soul, The Bloody Beetroots

Dimanche 30 juillet : Jain, The Offspring, Matmatah

Plus d'informations sur le site du festival