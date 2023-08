Manuel Escribano remplace Daniel Luque, blessé, lors de la clôture de la feria de l'atlantique à Bayonne

Après plusieurs jours de tractations entre les organisateurs de la feria de l'Atlantique à Bayonne et les fondés de pouvoir qui gèrent les carrières des toreros majeurs, une solution a donc été trouvée. C'est Manuel Escribano, 39 ans, qui va remplacer Daniel Luque le 3 septembre prochain en clôture de la feria. Il sera aux côtés d'Emilio De Justo et d'Alejandro Mora qui pour l'occasion va prendre l'alternative, c'est-à-dire va devenir matador de taureaux. Manuel Escribano est né à Gerena dans la province espagnole de Séville.

La feria de l'Atlantique débute le vendredi 1ᵉʳ septembre avec à 19h une Corrida goyesque bleue avec six taureaux de Garcigrande (Salamanque) pour Juan Leal, Andrés Roca Rey et Adrien Salenc “Adriano”.

Le samedi 2 septembre à 11 h : novillada avec picadors avec six novillos de Los Maños (Saragosse) pour Lalo de Maria, Mario Navas et Tristán Barroso.

De 14 h à 17 h : animations musicales avec la chorale Kanta Gurrekin.

À 17 h : retransmission sur grand écran du match du Top 14 Castres / Aviron Bayonnais.

19 h : corrida des six toreros avec six taureaux de Pedraza de Yeltes (Salamanque) pour Morenito de Aranda, Joaquín Galdos, David de Miranda, Rafael Serna, Jorge Isiegas et El Rafi.