Manufacture des Émaux de Longwy : "On se bat pour continuer à séduire nos clients"

"C'est un peu la fête des émaux en ce moment", se réjouit Martin Pietri, président de la Manufacture des Émaux de Longwy, invité de France Bleu Lorraine, jeudi 18 mai. La traditionnelle grande vente de printemps est organisée jusqu'à vendredi, avec de nombreuses réductions sur les pièces. "On peut acheter des pièces de second choix qu'on ne vend qu'à cette occasion-là", continue-t-il. "Elles ont parfois un petit défaut mais quasiment invisible." Ces pièces de second choix sont vendues jusqu'à 60% moins chères que leur prix de base.

Pour les pièces classiques, les réductions peuvent aller jusqu'à moins 30%. "Nos clients pourront retrouver certaines pièces réalisées pour le dernier passage du Tour de France à Longwy par exemple, mais aussi certains oeufs, notre fameuse boule coloniale, ou des lampes à petits prix", décrit Martin Pietri. La grande vente de printemps est accessible sur rendez-vous le jeudi, et ouverte à tous le vendredi. S'il reste des pièces, elles seront présentées dans la boutique de Longwy le samedi.

"Ce genre d'événement fidélise notre clientèle", explique le président des Émaux. "On fait deux grandes ventes dans l'année, en novembre et au printemps, et à chaque fois ce sont plutôt des fidèles qui viennent. Ils savent qu'ils vont faire une bonne affaire. Certains vont chercher un petit cadeau, d'autres économisent pendant plusieurs mois pour s'offrir une très belle pièce. On voit de tous les profils !"

Collaborations avec Dior et Max Mara

La Manufacture des Émaux de Longwy doit aussi faire face à une clientèle soumise à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie. "Quand on fait des objets décoratifs, qui n'ont pas forcément une vocation utilitaire, dans ce genre de période compliquée, il faut se battre pour continuer à séduire nos clients", admet Martin Pietri, "C'est ce que fait la manufacture."

"Nous, on n'a pas été trop impacté par l'augmentation des coûts de l'énergie", explique-t-il. "On était protégés par un vieux contrat de fourniture d'électricité qui nous a permis de passer ce cap. En revanche, on a été confrontés à l'augmentation des prix des autres matières premières : l'emballage, l'or qu'on applique sur les pièces, l'émail..."

L'entreprise lorraine, implantée depuis 1798, peut aussi compter sur ses collaborations à l'international pour continuer de plaire. "Depuis presque un an, on travaille avec la maison Dior pour laquelle on développe des collections", indique le président des Émaux. "On vient même de faire une très belle collaboration avec la marque italienne de prêt-à-porter Max Mara, et son sac iconique Pasticcino. Et puis on a de belles perspectives de développement au Japon, toutes ces collaborations nous permettent de rester optimistes."