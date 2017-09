Manzanares forfait pour la feria de Nîmes, Ferrera pour le remplacer

Le torero Alicantin José María Manzanares ne sera pas remis à tant de son opération. Il sera remplacé par Antonio Ferrera.

Antonio Ferrera, grand triomphateur de Séville en avril dernier, l'un des triomphateurs de San Isidro, a été choisi pour remplacer José María Manzanares à la feria des Vendanges 2017 de Nîmes, pour la corrida matinale du samedi 16 septembre. Le matador espagnol ne sera pas remis à tant de son opération.

José María Manzanares a été opéré avec succès début août d'une lésion aux cervicales, il a subi une compression médullaire des vertèbres C5 – C6. Sans cette opération, le maestro courait le risque de devenir tétraplégique en cas de choc. La date du retour en piste de l’Alicantin n’est toutefois pas encore connue. Il devait notamment donner l'alternative à Andy Younes lors de cette corrida.

Un prodige de la corrida

José María Manzanares est une star dans son pays, un prodige de la corrida. A 25 ans, il a été désigné comme l'un des espagnols les plus influents par le magazine Vanity Fair. Il est également mannequin : ambassadeur 2015 de la collection printemps été de Dolce Gabbana. A 40 ans aujourd'hui, il est le toreador le plus doué de sa génération. Il vient d'ailleurs d'une famille d'aficionados. Son père, l'ancien matador José María Dolls Abellán, était déjà surnommé "Manzanarès".

En 2010, année tronquée par des blessures, José María Manzanares (fils) torée 47 corridas, coupe 74 oreilles et deux queues. Le 30 avril 2011, il obtient la grâce historique du taureau Arrojado, de la ganadería Nuñez del Cuvillo, dans les arènes de Séville, ce que personne n'a jamais fait avant lui. Cet évènement marque le point d'inflexion de sa carrière, le plaçant dans une situation de privilège qu'il a su conserver tout au long de la saison, et à Madrid notamment, avant de ratifier son rang à Séville à nouveau en 2011, coupant quatre oreilles à des toros de Victoriano del Rio. En 2011, il torée 54 corridas, coupe 98 oreilles et 4 queues.

Pour la petite anecdote, José María Manzanares ne va jamais chez le coiffeur. C'est un proche qui se charge de lui couper les cheveux.