Marais poitevin : déconfinement pour les balades en barque dès ce jeudi 13 mai

Une bonne nouvelle pour les amateurs de balade en barque. Le syndicat de la batellerie du marais poitevin* a obtenu pour ses adhérents l'autorisation de rouvrir les embarcadères à partir de ce jeudi 13 mai. "En théorie, le tourisme fluvial n'a pas le droit de travailler avant le 30 juin", rappelle Manuel Mercier, président du syndicat et gérant de deux embarcadères à Coulon et Magné dans les Deux-Sèvres.

Un travail a été réalisé pour mettre en place un protocole de déconfinement. "Sur le site, avant d'embarquer, nos visiteurs n'ont pas le droit de se regrouper à plus de six personnes donc il faut faire comprendre aux gens qui voyagent à plusieurs voitures, en famille ou dans un groupe d'amis, qu'il va falloir éventuellement se diviser sur le site", détaille Manuel Mercier.

Je suis terriblement soulagé

Autre contrainte : "envoyer une seule personne vers l'accueil chercher les billets. Les passagers embarqueront les uns après les autres et il y a un sens pour l'embarquement, un autre pour le débarquement". Ce protocole prévoit aussi la désinfection du matériel. "Les services de l'Etat ont été sensibles à la motivation des bateliers et à la grande attention portée à la situation sanitaire des passagers et du personnel", se réjouit Manuel Mercier.

Le président du syndicat de la batellerie du marais poitevin se dit "terriblement soulagé. Malheureusement il ne va pas faire très beau mais en même temps cela va nous permettre de redémarrer plus doucement pour être sûr d'accueillir dans les meilleures conditions les visiteurs".

*Le syndicat représente environ 80% des embarcadères du marais poitevin (Deux-Sèvres, Vendée et Charente-Maritime)