Marathon de La Rochelle : Julie et Mikaël relèvent le défi à deux

Mikaël et Julie font leurs dernières foulées sur le port de La Rochelle, avant le marathon du 28 novembre.

Julie et Mikaël sont tous les deux des coureurs aguerris. Ils s'entraînent "trois à quatre fois par semaine" selon Julie. Mais c'est la première fois qu'elle va tenter le Marathon de La Rochelle, qui fêtera ses 30 ans dimanche 28 novembre. En tout, près de 13 000 sportifs sont attendus.

42 kilomètres au compteur

"J'adore l'ambiance du marathon !" explique d'emblée Julie. "J'ai déjà fait plusieurs fois le 10 kilomètres. Cette fois je me suis dit que j'avais envie de me lancer le challenge du marathon !' Elle compte sur sa famille rochelaise pour la soutenir pendant la course.

A ses côtés, sur la piste, il y aura son compagnon Mikaël. Lui a un peu plus d'expérience : "Ca sera mon 25ème marathon. J'en ai fait partout en Europe : à Barcelone, Amsterdam, Berlin, Prague..." Il voulait fêter son 25ème à New-York, mais la pandémie l'en a empêché. "La Rochelle ça reste très bien", sourit-il. "Je l'ai déjà fait plusieurs fois, et on a un super temps en général."

Courir à deux, "ça permet de partager un beau moment", explique Julie. "Et puis, courir 4 heures ça peut faire un peu mal donc autant se soutenir !" Côté chrono, le couple ne se met pas la pression : "On veut surtout finir la course", conclut Mikaël.