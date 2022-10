Marathon des gorges de l'Ardèche : une épreuve supplémentaire pour les jeunes

C'est devenu l'événement qui marque la fin de la saison en Sud Ardèche. Depuis 38 ans, le marathon des gorges de l'Ardèche rassemble les amateurs de canoë kayak et l'élite européenne de la discipline. Une course originale ou plutôt trois courses.

Challenge, stand up paddle et marathon

Dans tous les cas, les concurrents doivent descendre les gorges de l'Ardèche depuis Vallon-Pont-d'Arc jusqu'à Saint-Martin-d'Ardèche sur une embarcation. Il y a d'abord le stand up paddle : il s'agit de descendre l'Ardèche sur une planche avec une pagaie. L'épreuve est née il y a quelques années et elle fait partie aujourd'hui de l'Europe Tour dont elle constitue la dernière épreuve.

Il y a ensuite le challenge, réservé aux amateurs ou à monsieur-tout-le-monde. Vous pouvez descendre l'Ardèche dans une embarcation à partir de trois personnes et le mieux est de se déguiser. Il y a même un concours du plus beau déguisement. Le marathon, proprement dit, part lui à 11 heures et rassemble l'élite du canoë-kayak européen.

Cette année, il y aura une quatrième épreuve, la veille, le vendredi 11 novembre. Une mini course réservée aux jeunes de plus de 15 ans. Le départ se fera de la "petite mer" entre Vallon et Salavas. L'arrivée sera jugée quatre kilomètres plus loin sous le pont d'Arc.

"Il n'y avait rien pour les jeunes qui ne pouvaient pas s'inscrire au marathon" - Rémi Alonso, président de l'organisation.

Une marraine de 17 ans

La marraine cette année s'appelle Eve Vitali-Guilbert. A 17 ans, elle est championne d'Europe junior en descente de rivière. Eve, licenciée au club de Tain-Tournon, va participer au marathon pour la première fois, un moment qu'elle attendait depuis longtemps.