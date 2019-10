Marathon des Landes: portrait d'un meneur d'allure

Mont-de-Marsan, Landes, France

Il sera le métronome de votre course! Pour ce troisième marathon des Landes, des meneurs d'allure vont rythmer les différentes courses. Parmi les 1000 participants en effet, il y aura des coureurs avec une flamme dans le dos et un chrono affiché. Ce sera le cas de Patrice Mora, meneur d'allure pour le semi-marathon. Chronomètre affiché: 1h45

Une façon différente de participer à une course. Patrice

Patrice Mora a 43 ans et dans la vie, il est architecte à Mont-de-Marsan. Il court depuis longtemps mais "sérieusement depuis une dizaine d'année". L'homme a déjà couru 5 marathons. Bordeaux, Nantes, Madrid et 2 fois Mont-de-Marsan. Et c'est la deuxième fois qu'il courra avec une flamme dans le dos. L'an dernier, il était meneur d'allure sur le marathon en 3h30. Ce dimanche, ce sera sur le semi-marathon. "C'est une façon différente de participer à une course" explique-t-il.

Le parcours du semi-marathon - Marathon des Landes

Si vous le suivez jusqu’à la fin, vous ferez donc le temps annoncé. Un métronome à votre service. Patrice opine. "Il faut courir à la même vitesse. Ni trop lent ni trop rapide. Pour moi, c'est 1h45 donc ça correspond à 5mn au km donc je vais essayer d'être le plus régulier possible et de ne pas faire des à-coups." Patrice bouclera donc le semi en 1h45, "voire légèrement en-dessous. 1h44 et quelques secondes." Quelques secondes symboliques qui feront du bien au moral.

amener le plus de monde à l'arrivée

Plus qu'un coach, Patrice préfère le terme d'animateur. Il parlera avec les coureurs qui le suivront mais pas de longs discours. "A 5mn au km, on fait attention quand même. Je ne ferai pas de longs discours" prévient le quadragénaire. Car au-delà des mots, Patrice aimerait bien amener le plus de monde possible sur la ligne d'arrivée. "L'an dernier, quand j'était meneur d'allure sur le marathon, la petite frustration que j'ai eue , c'est que quand j'ai passé mon relais, je n'avais plus que 2/3 personnes autour de moi. Ils étaient une vingtaine au départ."Combien seront-ils dimanche matin à le suivre et combien seront-ils à franchir la ligne d'arrivée avec lui? Bien sûr Patrice ne le sait pas mais peu importe. L'essentiel pour lui est de prendre du plaisir durant ces 21 km.