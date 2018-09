Nîmes, France

Vous avez sûrement déjà bougé sur ses tubes disco dans les années 70. Âgé de 66 ans, Cerrone vient pour la première fois à Nîmes. Le DJ sera présent ce dimanche 16 au disco-club La Noche, pour un DJ Set exclusif de 21h30 à 23h30.

Marc Cerrone, se sont des tubes Pop qui durent près de 15 minutes et font bouger toutes le générations : "Supernature", "Give me love" ou encore "Love in C Minor". Car les DJ actuels tels que Daft Punk, ou Bob Sinclar s'en inspirent.

Marc Cerrone : une "évidence" pour plaire à la clientèle nîmoise

Pour finir cette Feria des vendanges 2018, en beauté, l'artiste s'est présenté comme une évidence aux yeux Florent Touzellier le propriétaire de la Noche. L'objectif est de séduire sa clientèle, à majorité cinquantenaire et fan de disco.

Ca s'est décidé autour d'un café, on a essayé de trouver qui pourrait convenait à notre bodega pour la Feria. Au bout de cinq minutes, j'ai dit mais en fait : c'est Marc Cerrone, c'est lui que je veux ! - Florent Touzellier

Il a eu l'idée trois mois avant le début des festivités et n'a pas rencontré trop de difficultés pour le trouver, ils n'ont échangé que par mails. L'évènement est gratuit, le cachet payé à Cerrone, lui, reste secret, mais il est tout à fait raisonnable pour une star pareil, selon Florent Touzellier.

La bodega "La Noche" en pleins préparatifs pour accueillir les fans de Marc Cerrone © Radio France - Sophie Allemand

La Noche accueillera plus de 600 personnes, ce sera plein. Il faudra juste garder un peu de force pour ce dimanche soir après trois jours de fête.