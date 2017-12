Grenoble, France

Pour Marc Dugain, Grenoble, c’est la ville de son enfance. Il y a vécu 20 ans passant du Lycée Champollion à l’Institut d’Études Politiques, avant de partir pour créer sa propre société et à 35 ans, de changer de cap et d’entreprendre une carrière littéraire, de publier “La Chambre des officiers” et ensuite de se lancer dans le cinéma.

Marc Dugain se souvient de Grenoble Copier

De Kennedy à Louis XV

Écrivain et réalisateur et, à ce titre, doublement sous les feux des projecteurs, puisque son dernier roman, “Ils vont tuer Robert Kennedy”, publié en septembre chez Gallimard, se place en tête des meilleures ventes, et que son nouveau film, “L’Échange des princesses”, adapté du roman de Chantal Thomas, sera sur les écrans le 27 décembre prochain.

C’est cette fascinante histoire de mariages d’État, où la France du Régent Philippe d’Orléans et l’Espagne du roi Philippe V décident, au XVIIIe siècle, de deux mariages croisés entre les héritiers des deux couronnes de France et d’Espagne avec deux jeunes princesses des familles royales de l’un et l’autre pays, que Marc Dugain est venu présenter au cinéma Le Club. Dans une avant-première qui a souligné la rare qualité d’un film où l’Histoire est traitée au scalpel, et où les décors, les costumes, les lumières mettent en valeur, avec toute leur force esthétique, la tragédie terrible d’enfants soumis à l´effroyable raison d’État. Ajoutant un chapitre au grand thème de l’œuvre de Marc Dugain : le pouvoir politique et ses manipulations. Sujet d’une extrême acuité, film brillant.

Ici je m’intéresse au destin de l'infante d'Espagne contrainte, pour sceller la paix entre la France et l'Espagne, d'épouser un inconnu

Marc Dugain présente son film "L'Echange des Princesses" Copier

“L’Échange des princesses” de Marc Dugain, avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei, et Catherine Mouchet – France, 1h40 – sortie le mercredi 27 décembre